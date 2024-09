Si è riunita ieri a Brindisi la segreteria nazionale della Fials, presso la sede operativa di Largo Angioli, alla quale ha portato il proprio saluto il Sottosegretario alla Salute, on. Marcello Gemmato. Presenti all’incontro anche l’on. Giovanni Maiorano e il sen. Filippo Melchiorre. Durante la riunione, il Sottosegretario ha ascoltato attentamente le problematiche nazionali del settore sanitario, esposte dal segretario generale Fials, Giuseppe Carbone, e dalla segretaria nazionale, Elena Marrazzi.

Oltre a discutere temi fondamentali come la riduzione delle liste d’attesa, la carenza di personale e le aggressioni ai sanitari, è stato sottolineato lo stato di agitazione del personale sanitario, causato da condizioni di lavoro sempre più critiche. La Fials ha messo in evidenza come l’insufficienza di risorse e personale stia compromettendo seriamente la qualità dell’assistenza e il benessere degli operatori, ormai allo stremo.

Durante l’incontro, il Sottosegretario Gemmato ha ricordato che il governo ha stanziato 520 milioni di euro per abbattere le liste d’attesa, ma ha espresso preoccupazione per il fatto che solo il 30% di questi fondi sia stato utilizzato dalle Regioni. Ha poi illustrato le soluzioni offerte dal decreto “Lista d’attesa”, approvato il 4 giugno, che include l’aumento delle assunzioni, la possibilità di effettuare visite e diagnostica durante il fine settimana, la detassazione degli straordinari e l’unificazione dei sistemi di prenotazione tra pubblico e privato convenzionato.

Riguardo alla carenza di personale sanitario, Gemmato ha ribadito l’impegno del governo a supportare le Regioni nell’assunzione di nuovo personale e a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori. La Fials, di contro, ha sottolineato che è necessario un intervento immediato e concreto, con il personale che esige risposte rapide e misure efficaci.

Un altro tema cruciale discusso è stato quello delle aggressioni ai sanitari, un fenomeno in aumento che mette a rischio la sicurezza degli operatori. Il Sottosegretario ha confermato l’intenzione del governo di intervenire con misure legislative e operative per garantire una maggiore tutela a chi lavora nel settore sanitario.

Al termine dell’incontro, Gemmato, accompagnato dal segretario generale Fials Giuseppe Carbone e dalla segretaria nazionale Elena Marrazzi, si è recato presso l’ospedale Perrino di Brindisi per una visita istituzionale. Durante il giro nei reparti, ha incontrato il personale sanitario, ascoltando le loro preoccupazioni e raccogliendo proposte per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

“L’incontro di ieri – afferma il segretario generale Fials Giuseppe Carbone – è stato fondamentale per far emergere le gravi criticità che affliggono il nostro sistema sanitario. Abbiamo avuto l’opportunità di discutere con il Sottosegretario Gemmato le problematiche urgenti, come la carenza di personale e le liste d’attesa, e di sollecitare interventi concreti. Il nostro obiettivo è garantire che le risorse stanziate vengano effettivamente utilizzate e che venga adottata una strategia efficace per migliorare le condizioni di lavoro e la qualità dell’assistenza”.