LA VOLLEY VIPOSTORE FRANCAVILLA NON SI FERMA: ECCO IL NUOVO CENTRALE! È FATTA PER CIRAPIA FANIGLIULO

Non c’è due senza tre in casa Volley Vipostore Francavilla. Dopo gli arrivi di Kostadinova e Quarto, è fatta per la giovanissima centrale classe 2002, Cirapia Fanigliulo!

180 cm d’altezza,soli 20 anni d’età e tanta esperienza sul rettangolo di gioco, Cirapia cresciuta nel vivaio della Magica Volley Grottaglie ha mostrato sin da subito assoluta qualità nella zona centrale di campo unita ad un carattere forte e determinato. Caratteristiche tanto ricercate dalla Volley Vipostore in questa fase di mercato.

Dopo l’esperienza a San Vito dei Normanni, il salto nel volley che conta è arrivato presto per la giovane centrale che a soli 15 anni già esordiva in Serie C con la maglia dell’Erredì Volley Taranto, esperienza conclusasi dopo due stagioni.

Sempre in C, dopo la breve parentesi in B2 con la maglia del Castellaneta, Cirapia ha ben figurato con l’Asd New Volley Torre.

Da oggi parte la nuova avventura con la maglia della #volleyvipostorefancavilla, una nuova pagina per la carriera di Cirapia Fanigliulo in un ambiente nuovo che con questo terzo innesto ha già trovato il modo di scaldare la piazza che ora attende le altre giocatrici!

