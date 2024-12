Nella considerazione del proprio compito di aiutare e servire la collettività, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, anche grazie al contributo della Direzione Generale della ASL di Brindisi, ha organizzato una visita dell’Arma al Reparto di Pediatria dell’Ospedale “Perrino”.

L’incontro, avvenuto nella tarda mattinata di oggi 19 dicembre, conferma la vicinanza dell’Istituzione ai bambini ricoverati e ai loro familiari e si è manifestato attraverso la donazione di gadgets dell’Arma, appositamente confezionati per loro, che il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, Colonnello Leonardo Acquaro, insieme ad una rappresentanza dei Carabinieri del Comando Provinciale, ha consegnato ai piccoli ammalati; alla consegna hanno partecipato anche due colleghi volontari impegnati nel sociale che da anni collaborano in quei reparti svolgendo un servizio di clownterapia.

Un gesto sentito e colmo di calore umano quello dell’Arma dei Carabinieri che è mirato al desiderio di offrire un momento di gioia e distensione, nonché donare un sorriso e un raggio di luce a quei bambini che, specie in questo particolare periodo dell’anno, prossimo alle Festività Natalizie, si trovano in una circostanza delicata come la degenza ospedaliera.

L’iniziativa, che va oltre al semplice segno di generosità, è la manifestazione del principio di solidarietà che dà vitalità all’Arma dei Carabinieri attraverso azioni tangibili, di adesione operosa alla comunità, inquadrate nei concetti di “prossimità” e di “Carabiniere come operatore sociale”, durevolmente perseguiti dall’Istituzione quale faro di sostegno ai più fragili e bisognosi.