Sono sette gli artisti sanvitesi che hanno risposto positivamente all’invito, lanciato giorni fa dall’Amministrazione Comunale di San Vito dei Normanni, a realizzare una collettiva d’arte da dedicare alla poliedrica figura di Lanza del Vasto, filosofo, saggista, scrittore, poeta, pittore, scultore, musicista e, soprattutto, “Servitore di Pace”, in occasione dell’anniversario della nascita dell’illustre figlio di questa terra.

I sette artisti sono Cosimo Di Dio, Franca Gallone, Mino Leo, Fiorella Pagliara, Flaviana Pagliara, Alfredo Passante ed Emanuele Sowersivo.

La mostra delle loro opere, dedicate alla pace e alla figura e al pensiero di Lanza del Vasto, saranno in mostra nella Chiesa di San Giovanni da venerdì 29 settembre (è proprio il giorno del compleanno di Lanza del Vasto) fino a sabato 7 ottobre, ogni giorno dalle 17 alle 20:30.

L’inaugurazione della collettiva dal titolo “L’Arte per la Pace: omaggio a Lanza del Vasto”, promossa dall’Assessorato Comunale alla Cultura, è prevista per le ore 19 di venerdì 29 settembre.