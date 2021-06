Il PIMI 2021, Premio Italiano per la Musica Indipendente, va ad Amerigo Verardi per il nuovo album “Un Sogno di Maila” (The Prisoner Records/Psych-out Records e MarraCult), un concept che diffonde bellezza e creatività.

Un riconoscimento anche per la sua lunga e luminosa carriera di artista rock indipendente. L’artista brindisino è una tra le figure più importanti nel panorama alternativo e indipendente italiano.

Ha fatto parte degli Allison Run e Lula, il progetto Lotus, diverse produzioni di studio e una brillantissima carriera solista tra canzoni psichedeliche e sperimentazioni, coronata nel 2016 dal monumentale Hippie Dixit.

Nel 2020 è stato pubblicata l’antologia “Walking On The Bridge” (Goodfellas-Spit/fire), l’opera omnia degli Allison Run, mentre nel febbraio 2021 esce “Un Sogno di Maila” il quinto album a suo nome che ha conquistato pubblico e critica per fantasia, spessore, ispirazione e coraggio nel seguire schemi fuori dal coro.

Il Premio come miglior artista indipendente dell’anno sarà consegnato sabato 2 ottobre dalle mani del giornalista, scrittore e critico musicale Federico Guglielmi in occasione della ventiseiesima edizione del MEI, Meeting delle Etichette Indipendenti, che si terrà a Faenza dal 1 al 3 ottobre 2021.

Il PIMI 2021 ad Amerigo Verardi è il giusto riconoscimento non solo a quanto da lui realizzato nell’ultimo anno, alla sua luminosa carriera, ma anche alla sua generosità e genialità come artista.

MARCO GRECO