Si è svolta il 10 luglio 2024 presso la bellissima location di Tenuta Lu Spada l’assemblea annuale della Associazione “Brindisi vola a canestro” per discutere e programmare le iniziative a sostegno della Valtur Basket Brindisi.

Il presidente ed il consiglio direttivo hanno ringraziato i tantissimi soci intervenuti durante l’assemblea che hanno ribadito la vicinanza ed il pieno sostegno alla società del presidente Marino che disputerà il difficile campionato di Lega due.

Inoltre è stata espressa la volontà di sviluppare una nuova iniziativa di carattere sociale così come già fatto negli anni precedenti.

Il dott. Gabriele Perna, presidente dell’Associazione ha inoltre ringraziato i soci che lavorano e vivono lontani da Brindisi ma che continuano a supportare economicamente tutte le iniziative della stessa.

Brindisi vola a canestro, sin dalla sua nascita nel 2014 è al fianco della New Basket Brindisi sia dal punto economico che come contributo di idee e di supporto in tutte le vicende societarie.

Al termine dell’assemblea si è svolta la cena sociale tra i vigneti della tenuta Lu Spada del socio Carmine Dipietrangelo degustando prodotti locali e gli ottimi i vini di produzione propria.

Ad impreziosire la serata il presidente della Valtur Brindisi Nando Marino, il direttore marketing Andrea Fanigliulo, l’addetto stampa Stefano Rossi Rinaldi e gli assistenti allenatori della prima squadra Marco Esposito e Marco Cardillo.

Il presidente Marino ha ringraziato Brindisi Vola a canestro per la fiducia e la vicinanza dimostrata in tutti questi anni e la ferma volontà di allestire una squadra che possa competere per la vittoria del campionato.

Al termine della serata le foto ricordo che hanno suggellato la volontà comune di lavorare per raggiungere gli obiettivi societari.

Ufficio Comunicazione Brindisi Vola a canestro