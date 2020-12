“Ho depositato a mia prima firma, seguita da tutte quelle degli altri colleghi del M5S nella Commissione Difesa, due emendamenti alla Legge di Bilancio, uno dei quali, se approvato, autorizzerà l’assunzione di nuovo personale civile per gli arsenali, le basi navali, i poli, gli stabilimenti di lavoro e i centri tecnici militari presenti sul territorio nazionale. Dopo l’assunzione di 315 dipendenti all’Arsenale di Taranto che abbiamo già approvato nel DL agosto, il mio emendamento estenderà anche alla base navale di Brindisi questa possibilità. Per il nostro territorio sarebbe una boccata di ossigeno, in una situazione drammatica per l’occupazione come quella attuale.” È quanto si legge in una dichiarazione di Giovanni Luca Aresta parlamentare e Capogruppo del M5S nella Commissione difesa della Camera dei Deputati.

“In questi anni – prosegue Aresta – la progressiva riduzione di organico del personale civile della Difesa ha comportato un aumento e una maggiore complessità dei compiti assegnati al personale civile, per questo motivo l’altro emendamento, il secondo, prevede che quota parte dei risparmi (50%) derivanti dalla riduzione di organico citata venga destinata al personale civile sotto forma di indennità di funzione mensile”.

Per Aresta “più posti di lavoro tra il personale della Difesa e più salari decorosi per questi operai e tecnici che ogni giorno garantiscono l’efficienza delle nostre Forze Armate, sono atti fondamentali necessari per un modello di Difesa integrato e moderno”.

“Rinnovo l’auspicio che entrambi gli emendamenti siano approvati sia dai partiti di maggioranza che da quelli di opposizione. Quando si tratta di un settore strategico per il Paese – conclude il parlamentare – è necessario mettere da parte le collocazioni politiche e non far mancare il sostegno di tutti.”