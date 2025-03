“Ho avuto il piacere di incontrare all’interno del Parlamento Europeo 50 studenti del liceo classico di Ostuni, in gita scolastica a Bruxelles. È stata un’occasione preziosa per confrontarci sul ruolo dell’Europa, sulle sfide che ci attendono e su cosa significa essere europarlamentare. Ho visto nei loro occhi curiosità, impegno, voglia di capire e di mettersi in gioco. Ed è proprio da qui che nasce il cambiamento: dalla capacità dei giovani di guardare oltre, di ripensare il presente e di costruire un futuro più giusto”. Lo dichiara l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle che a Bruxelles ha accolto ieri una delegazione di studenti del liceo ‘Pepe-Calamo’ di Ostuni. “La politica non è qualcosa di lontano, ma uno strumento concreto per cambiare le cose. Spero che questa esperienza abbia lasciato in loro qualcosa di importante, così come loro hanno lasciato in me un’energia e un entusiasmo che mi spingono a fare ancora di più. L’Europa – ha concluso l’europarlamentare Valentina Palmisano – ha bisogno di giovani consapevoli e attivi: il futuro è nelle loro mani”.