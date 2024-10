L’Istituto Tecnico Economico Statale “G. Calò” , l’Amministrazione Comunale di Oria con il Sindaco Cosimo Ferretti e l’Associazione “Divertendoci Insieme”, con l’importante obiettivo comune di dedicare un rilevante momento di riflessione sulla disabilità e sulle questioni sociali che la caratterizzano organizzano un importante evento culturale con presenze illustri.

L’appuntamento, che in merito agli ospiti ha voluto attingere a quanto di meglio offrono i canali di sensibilizzazione sul territorio nazionale in merito al rispetto di ogni individuo, all’autoironia, al riscatto personale, alla promozione dell’inclusività e al culto del “mai arrendersi”, è stato ottimizzato con la collaborazione della Taberna Libraria di Latiano, è in programma martedì 22 ottobre 2024, a partire dalle 18:30 all’interno della Palestra dell’Ites “G. Calò”. Sarà presentato dal giornalista brindisino Nico Lorusso e vedrà la partecipazione, in qualità di ospiti d’onore, del noto umorista, autore, regista e sceneggiatore napoletano Lello Marangio che nell’occasione presenterà il suo ultimo libro di successo Per favore non toccatemi i disabili (Editore Homo Scrivens) e del Colonnello Carlo Calcagni, figura di spicco nazionale in quanto ufficiale vittima del dovere come elicotterista già Ufficiale della Brigata Folgore, atleta e pluricampione paralimpico. L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Oria Cosimo Ferretti, del Dirigente Scolastico dell’ITES “Calò” Roberto Cennoma e del Presidente dell’Associazione “Divertendoci insieme” Ivan Fazzi.

Lello Marangio Nato a Napoli, lavora come umorista per teatro, cinema e tv. Scrive testi per numerosi artisti fra cui Paolo Caiazzo, Lino Barbieri e diversi cabarettisti di Made in Sud. Ha vinto i premi Charlot e Rufolo e tiene corsi e workshop di scrittura umoristica.

Per favore non toccatemi i disabili racconta la storia d’amore fra Linda e Giovanni, due ragazzi in carrozzina, che disabili non lo erano ma lo sono diventati. Un libro manifesto che ci fa tanto ridere ma anche tanto riflettere perché con leggerezza ci mette sotto gli occhi quanto possa essere complicata la vita di chi ha difficoltà fisiche. Lello Marangio è tra gli scrittori più amabili quando parla dei disabili. Una credibilità che si è guadagnato col precedente successo (Al mio segnale scatenate l’Infermo) e che dimostra come l’ironia, anche su sé stessi, si confermi lo strumento più efficace per squadernare pagine di verità che non sempre la società odierna è predisposta a leggere. Insomma, la penna ironica e pungente di Lello, due cifre rare oggi, serve anche a scomodare quelli più abili a distrarsi dai disabili.

Il Colonnello del Ruolo d’Onore Carlo Calcagni, classe ‘68 nasce, da genitori pugliesi, a Ichenhausen in Germania, ex pilota dell’Esercito Italiano e oggi anche atleta (Comitato Italiano Paralimpico) del GSPD, il Gruppo Sportivo Paralimpico del Ministero della Difesa, rimasto vittima di inalazioni di uranio impoverito, durante una missione di pace del 1996 in Bosnia. Nel 2007 il Ministero della Difesa gli ha riconosciuto un’indennità ed una pensione di invalidità al 100%. Con grande forza d’animo, tenacia e determinazione è riuscito, nonostante una malattia invalidante, in una delle operazioni più nobili per la collettività: salvare vite umane, a diventare un campione di ciclismo, atleta paralimpico dal podio d’Oro, tra i successi 2 ori agli Invictus Games di Orlando in Florida nel 2016 e 2 ori in Coppa del mondo di paraciclismo A Brescia ha ottenuto Oro e record del mondo con 15’06 nei 100 metri T72; miglior prestazione mondiale di sempre nei 400 metri con 1’02’’96 e campione italiano assoluto anche nei 200 metri in 30’’08 con nuovo record del mondo. Per tutti è un eroe dei nostri tempi, che ha racchiuso nel messaggio “Mai arrendersi” il suo vissuto e la sua capacità di affrontare la malattia e le cure mediche devastanti in modo esemplare. La sua vita è stata un susseguirsi di alti e bassi, ricordi felici di un’infanzia serena e momenti difficili legati all’adolescenza. Da vero combattente quale è, Carlo Calcagni è riuscito ad affrontare tutte le sfide che la vita gli ha riservato con grande forza e immenso coraggio.