Sogna di portare il suo bel messaggio di coraggio e determinazione dalla periferia di Brindisi ai grandi palcoscenici della musica. Il cantante Francesco Sardano, in arte Noir, vent’anni appena compiuti, ha lanciato su Spotify “Lontano da te”, una melodia ritmica su tema dell’amore “tossico”, con l’obiettivo di arrivare alla platea nazionale.

Si definisce simpatico, altruista e lunatico. Sempre rispettoso nei confronti di tutto e tutti ha tante cose da dire e da raccontare ed ama “spendersi” per i ragazzi della sua città, come dimostra la sua attività di allenatore di calcio “volontario” per i bambini dell’Oratorio Salesiani di via Appia. Come spesso accade si è avvicinato alla musica quasi per gioco all’età di dieci anni. “Poi – racconta egli stesso – sentendo il parere degli altri ho capito ad un certo punto che era arrivato il momento di fare veramente, di dare un messaggio concreto attraverso i testi delle mie canzoni: voglio provare a mettermi in gioco con tutto me stesso”.

Così nascono “Ripensa a noi” (2023), storia di un ragazzo che vuole a tutti i costi una ragazza che per lui è la sua anima gemella, “Amore e veleno” (2024), ossia la parte tossica dell’amore, quella che ci fa male e “Cubalibre” (2024), canzone festaiola e spensierata nata dall’idea di sentirsi vivi e liberi.

In un mondo nel quale aumentano purtroppo le fragilità adolescenziali, Francesco trova sempre il modo per coinvolgere i suoi coetanei con messaggi di speranza. “Mi piace – prosegue – raccontare nelle mie canzoni le situazioni possibili dell’amore, il sentimento più bello del mondo, in grado di regalare emozioni straordinarie, ma anche cose terribili. Sono convinto che dietro a tanti ragazzi che oggi vediamo tutti i giorni con un sorriso, ci sia sempre un passato dietro, da cui trarre una storia. Per questo col tempo ho imparato a non giudicare mai”.

Francesco sogna di arrivare a grandi livelli con la musica, diventare una voce che riconosci subito in mezzo alle altre, ben consapevole degli ostacoli e delle difficoltà del percorso (“Oggi più che mai in troppi stanno facendo musica: devi saper distinguerti dagli altri, portando originalità e lasciando il segno”) e ai tanti ragazzi che in questo momento non riescono ad immaginare un futuro dice: “La prima cosa è crearsi un obiettivo, mettersi in chiaro i problemi e capire qual è la soluzione, trovando sempre qualcosa piace, che diventi lo stimolo numero uno per andare avanti ogni giorni. L’impegno ripaga sempre, ma non bisogna mollare mai”.

Prossimo progetto, l’uscita di “Van Gogh”, una melodia d’amore ispirata ai quadri del grande pittore olandese dell’Ottocento.