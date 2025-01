Questa mattina durante la commissione attività produttive convocata alla presenza del Comandante Antonio Orefice della Polizia Locale, abbiamo avuto modo di ribadire per l’ennesima volta le modalità con cui vengono ripartite le somme rivenienti dagli incassi dei verbali elevati per violazione del codice della strada. La quota che per legge, e non certo per scelta arbitraria, rimane nelle disponibilità della polizia locale sono destinate al miglioramento delle dotazioni del corpo stesso e in generale per il potenziamento del servizio, dagli straordinari, alla manutenzione dei veicoli, all’acquisto di beni dedicati. L’altra quota rientra nelle disponibilità del Comune di Brindisi per la manutenzione viaria e attività connesse alla sicurezza stradale. L’attacco vergognoso e strumentale che il gruppo della Casa dei Moderati ha fatto nei confronti della Polizia Locale identifica bene il senso civico di coloro che si sono affannati a delegittimare tutto il corpo.

I componenti della Casa dei Moderati o non leggono e non comprendono i bilanci che poi sostengono, o hanno maldestramente tentato di mandare segnali di fumo per provare a irretire la correttezza dell’operato della polizia locale. Delle due ipotesi solo una è quella vera ed in ogni caso è molto grave.

Ho inteso esprimere pubblicamente piena solidarietà al Comandante e a tutto il corpo della polizia locale per le indegne accuse. In conclusione consiglio vivamente ai rappresentanti della Casa dei Moderati di studiare e approfondire i bilanci e gli atti ufficiali anziché il solito manuale Cencelli solo per pretendere sempre qualche poltrona da spartire, che causano, poi, anche comunicati ridicoli.



Lino Luperti – Consigliere comunale