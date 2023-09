Il Movimento 5S di Brindisi, sarà in prima linea per difendere il porto e soprattutto la città di Brindisi dal deposito/impianto GNL che Edison e questa amministrazione vogliono realizzare proprio a ridosso della città. Impianto, lo ricordiamo, ad alto rischio di incidente rilevante, posto vicino ad altri impianti anch’essi ad alto rischio di incidente rilevante. Questo creerebbe una situazione di pericolo per tutti i cittadini e pregiudicherebbe lo sviluppo economico del porto.

Per questo motivo invitiamo tutti i cittadini che hanno a cuore il bene di Brindisi, ad essere presenti SABATO 30 SETTEMBRE ALLE ORE 18, al lungo e generoso abbraccio alla città, proprio in uno dei nostri luoghi simbolo, il nostro bellissimo e unico lungomare Regina Margherita.

COMUNICATO STAMPA MOVIMENTO 5 STELLE BRINDISI