Il Movimento 5 Stelle di Brindisi ribadisce la propria contrarietà, sempre manifestata, alla cessazione della gestione comunale dell’asilo nido del quartiere Paradiso, scelta folle mai condivisa, come precisato dal capogruppo del Movimento 5 Stelle, avvocato Roberto Fusco, anche nel corso dell’assemblea con i genitori tenutasi in Comune, alla presenza anche dell’Assessore del ramo,

Esprimiamo piena solidarietà ai genitori e al corpo docente, che si trovano a subire una scelta calata dall’alto assolutamente irragionevole e pedagogicamente errata.

Il M5S continuerà a battersi per una gestione trasparente delle scelte che riguardano la comunità scolastica e i cittadini di Brindisi.

M5S BRINDISI