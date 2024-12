La parola scoperta è interessante perché racchiude in sé due significati distinti: da un lato indica il venire a conoscenza di qualcosa di nuovo, dall’altro rimanda al concetto di mancanza di copertura.

Questo gioco semantico sembra descrivere perfettamente l’attuale amministrazione comunale di Brindisi, che, in campagna elettorale, ha ostentato (forse con troppa sicurezza) la propria capacità di risolvere i problemi della città, ignorando però la scopertura del tetto del mercato ortofrutticolo della Commenda.

E, cosa ancor più grave, continua a non scoprire che quei commercianti meritano di lavorare in un ambiente più decoroso, asciutto e riparato.

Questa è solo l’ennesima dimostrazione di un’incapacità amministrativa che si somma ad altre criticità evidenti: dall’inerzia sul rigassificatore, alla mancanza di una visione concreta per il rilancio del porto e dell’aeroporto, fino alla totale assenza di un piano efficace di marketing territoriale per valorizzare le potenzialità della città. Non serve aggiungere altro per evitare di infierire.

Oggi chiediamo solo una cosa: riparate il tetto del mercato. Non ci sembra di pretendere troppo.

Ruggiero Valzano

Referente Gruppo Territoriale M5S Brindisi