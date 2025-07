Sabato 5 luglio 2025, alle ore 21.00, nel Chiostro del Museo Ribezzo, Piazza Duomo, secondo appuntamento della rassegna “Metti Un Libro a Teatro” – 2025, con lo spettacolo teatrale “Ismene/Antigone – La sorella minore”, dove la composizione drammaturgica si intreccia con la composizione musicale, restituendo un percorso teatrale e sonoro sorprendente e suggestivo.

Matteo Bottini, alla chitarra elettrica, ed Eleonora Tosto alla voce, rielaborano alcuni brani di musica popolare europea e di musica rock, fornendo una colonna sonora d’impatto e dalle melodie multietniche, sulla quale si esprime e con la quale dialoga Francesca Bianco, voce recitante nel ruolo di Ismene.

E proprio dalla prospettiva di Ismene che ascoltiamo il racconto della vicenda di Antigone, la protagonista della tragedia di Sofocle. La donna racconta la sua personalissima versione della famigerata sfida lanciata da sua sorella Antigone nei confronti dello zio di entrambe e re di Tebe Creonte, mentre aumentano le pressioni sulla stessa Ismene affinché agisca per vendicare sua sorella, o addirittura seguire il suo tragico esempio.

“Pale Sister”, riproposto come “Ismene/Antigone”, primo ed unico monologo teatrale scritto dall’irlandese Colm Tóibín, riconosciuto tra i più grandi romanzieri contemporanei, è il titolo di una delle più recenti riletture di Antigone in chiave moderna e dichiaratamente femminista.

Incentrato sulla figura di Ismene, di cui Tóibín prende le difese, “Pale Sister” è un testo in cui il buon senso e la pacatezza di Ismene prevalgono sull’intransigenza di sua sorella Antigone. Solo all’apparenza una “pallida” copia di Antigone, qui Ismene emerge invece come portatrice di testimonianza e simbolo del ruolo vitale che le donne possono svolgere nella trasmissione della memoria a seguito di conflitti violenti.

Lo spettacolo è messo in scena dalla compagnia del Teatro Belli di Roma e l’evento è organizzato da Ergo Sum in collaborazione con il Polo BiblioMuseale di Brindisi – Museo Ribezzo.

DETTAGLI DELL’EVENTO

Luogo: Chiostro del Museo Ribezzo– Brindisi

Data: Sabato 5 luglio 2025

Orario: 21.00

Ingresso libero

Per informazioni e prenotazione obbligatoria: 3279097113

