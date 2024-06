Una fresca dedica d’amore estiva, è la frase più rappresentativa per descrivere Summer Clouds, secondo singolo della nuova produzione artistica di Marco Nocera da ieri, 18 giugno, in rotazione radiofonica e disponibile per l’ascolto e il download su tutte le piattaforme di musica digitale.

È il primo lavoro discografico che vede l’artista brindisino nelle vesti di cantante, e non solo come producer, primato che si raddoppia nella realizzazione in totale autonomia da parte di Marco Nocera, che ha voluto dare il via al suo percorso canoro con una hit fresca, proprio come le nuvole estive, che donano sollievo da un sole battente. Ma se non è il sole a brillare, sono gli occhi di chi è innamorato.

Summer Clouds, presentato strategicamente in apertura dell’estate 2024, esprime la leggerezza sognante di un sentimento nato durante la bella stagione, in riva al mare, dall’inciso inglese ma con anima e testo interamente italiani.

La pubblicazione della canzone è accompagnata di un videoclip che rappresenta il desiderio di una attrazione profonda tra i due protagonisti che si incontrano proprio su una spiaggia del litorale brindisino. Il link youtube per visionare il videoclip è il seguente: https://www.youtube.com/watch?v=doFWsHkvoo8.

La realizzazione delle riprese è avvenuta con la collaborazione del collega regista Vittorio Andrea Serracca. Hanno preso parte alle scene il modello Andrea Esposito e, per la prima volta sul piccolo schermo, la giovanissima Denise Roma, entrambi pugliesi.

BIOGRAFIA

Marco Nocera nasce a Brindisi nel 1985 sotto il segno dei Pesci, un sognatore con una innata curiosità verso la musica e le “cose creative”. Crescendo inizia ad interessarsi al mondo della radio, frequentando le locali e approfondendo il suo interesse verso il mondo radiotelevisivo, ma soprattutto per la musica.

Il debutto musicale avviene con una prima versione del brano “Hate or love”, presentata a gennaio del 2007, che lo porta a lavorare su nuovi progetti musicali fino alla presentazione di una anteprima assoluta del brano “Remember your sound” nel 2013, poi lanciato ufficialmente a maggio del 2017.

Ma prima di questa hit, vi è “Autumn sea”, una traccia in chiave chill-step, che è il primo singolo pubblicato a livello commerciale su tutte le piattaforme musicali nell’ottobre 2015. A seguire, altri singoli di Marco Nocera: “Deep breath”, “Silent spikes” e “Won’t be”, a cavallo tra il 2017 e il 2018, con la partecipazione in voce di Federica Cesano, tutti quanti racchiusi nell’album/raccolta “Homeland Atmosphere”, pubblicato nel 2019 e distribuito in digitale su tutte le piattaforme musicali.

Il 24 settembre 2021 esce il secondo album “Look ahead”, progetto musicale realizzato durante la pandemia, edito da Music Force e distribuito sia in CD da Egea Music e sia in digitale su tutte le piattaforme principali di streaming, vantando la partecipazione di artisti come David Zeppieri e il M° Fulvio Palese, e sperimentando nuove sonorità.

Attualmente “Summer Clouds” è il secondo singolo del 2024 dell’artista pugliese, dopo il successo avuto dalla track house “Madame s’il vous plait”.

