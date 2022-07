Ricchissimo anche il programma della penultima giornata del Messapica Film Festival. Sabato 23 luglio alle 19 in Piazza Commestibili nell’ambito del MEFF LIBRI ci sarà la presentazione di “Conoscere per trasformare – la ricerca di Ernesto de Martino” a cura di Sonia Marzetti e Andreas Iacarella. In collegamento con gli autori anche Simona Maggiorelli e Patrizia Marzo, per parlare insieme del grande studioso che ha rivoluzionato la storia dell’antropologia.

Dalle 19 alle 21, nell’Auditorium del Castello, per MEFF EXPERIENCE si potrà partecipare ad una esperienza immersiva di Virtual Reality con Davide Riccitiello. Le proiezioni dei film della giornata inizieranno alle 20.45 nella suggestiva Corte del Castello con LA SCELTA DI ANNE di Audrey Diwan, il film premiato con il Leone d’Oro all’ultimo Festival di Venezia, tratto dalla storia vera della scrittrice francese Annie Ernaux, quando, appena ventenne, scopre di essere incinta. Prima del film ci sarà un incontro prezioso con Annelore Homberg, Arturo Salemi, Simona Maggiorelli e Federico Tulli per parlare di cosa significa essere umani oggi. Sempre alle 20.45, nel Chiostro del Comune, nell’ambito del MEFF YOUNG, l’arena gestita dai più piccoli, ci sarà la proiezione di STELLA di Sylvie Verheyde, un racconto di formazione, tenero e intelligente, ambientato nella Parigi degli anni ’70 e ispirato alle vicende della regista. Alle 22.30, nel Chiostro del Comune, spazio al MEFF DOCUMENTARI con SHOOTING THE MAFIA di Kim Longinotto, doveroso omaggio alla fotografa palermitana Letizia Battaglia con materiali d’archivio straordinari che raccontano l’epopea di un paese e di una donna coraggiosa.

Alle Officine Ipogee, dalle 17 alle 19 prenderà il via l’ultimo dei tre workshop gratuiti del MEFF, “L’arte del montaggio”, un viaggio sorprendente per scoprire quanto il montaggio sia uno dei momenti più creativi e importanti nella realizzazione di un film, tenuto da Francesco di Stefano (montatore, tra gli altri film, di Freaks Out).

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito

Info e programma su: www.messapicafilmfestival.it