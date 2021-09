VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA–HAPPY CASA BRINDISI: 92-72 (18-23, 48-35, 70-49, 92-72)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Tessitori 7, Belinelli 15, Pajola 7, Alibegovic 4, Ruzzier, Hervey 14, Udoh 6, Weems 18, Jaiteh 8, Abass 13, Sodaroli, Colombo. All.: Scariolo.

HAPPY CASA BRINDISI: Carter 8, Adrian 5, J. Perkins, Zanelli 13, Visconti 12, Gaspardo 17, Ulaneo 9, Redivo 2, N.Perkins 6, Udom ne, Guido ne. All.: Vitucci.

NOTE – Tiri liberi: Bologna 8/11, Brindisi 15/24. Perc. tiro: Bologna 39/79 (6/21 da tre, ro 14, rd 29), Brindisi 24/61 (9/26 da tre, ro 15, rd 27).

Il precampionato 2021/22 della Happy Casa comincia con una sconfitta dinanzi ai campioni d’Italia della Virtus Segafredo Bologna per 92-72.

Il Memorial Porelli viene conquistato dalle Vnere al PalaDozza, remake delle ultime sfide di playoff scudetto della scorsa stagione sportiva. La Happy Casa si presenta al primo appuntamento della preseason priva di Clark, Chappell, Udom e deve fare a meno anche delle prestazioni di Josh Perkins a causa di un problema accusato dopo 6 minuti dal debutto. Una partenza decisamente in salita ma che indica gli ampi margini di miglioramenti in vista del primo impegno ufficiale della stagione fissato al 18 settembre in Supercoppa Italiana.

Il primo quintetto del precampionato è formato da J.Perkins-Visconti-Gaspardo-Adrian-N.Perkins, starting five che reagisce subito alla partenza forte della Virtus con un maxi break di 9-0. L’impatto di Carter dalla panchina è da sottolineare: stoppata in difesa e canestro allo scadere in fase offensiva, Visconti mostra già una buona mano dalla distanza per il massimo vantaggio di 12-21 al primo quarto.

L’intensità difensiva della Virtus sale di gran livello nel secondo parziale, mettendo in difficoltà le trame offensive biancoazzurre. Pajola fa la differenza tra palle recuperate e contropiedi conclusi fino al 48-35 con cui le Vnere concludono il primo tempo.

Le energie per la Happy Casa calano vistosamente al rientro dall’intervallo lungo a causa delle corte rotazioni a disposizione di coach Vitucci, obbligando gli abili e arruolabili all’extra sforzo.

Domenica alle ore 16:30 seconda amichevole in programma contro Pesaro al Palasport Atleti Azzurri d’Italia di Cavallino-Treporti.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindis