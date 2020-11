Niente stop per il tradizionale mercato del giovedì a Brindisi.

Le circostanze che il nuovo DPCM esplichi i suoi effetti dal 6 novembre e che chiuda i mercati non alimentari esclusivamente per le zone rosse (mentre la Puglia è stata individuata come zona arancione), fanno si che il tanto atteso appuntamento del giovedì si possa svolgere come tradizione tra le strade del quartiere Santelia.

La novità è che, considerata la situazione epidemiologica, il Comune di Brindisi ha deciso di studiare maggiori accortezze.

Grazie all’attivazione del Centro Operativo Comunale (l’organismo straordinario per la gestione delle situazioni di emergenza), gli agenti della Polizia Locale saranno affiancati nell’opera di controllo dai volontari della Protezione Civile.

Inoltre, su invito dell’assessore Pinto e del Comandante Orefice, gli ambulanti hanno organizzato un gruppo di sorveglianza degli accessi.

Il tutto al fine di consentire che il mercato si svolga nella piena legittimità ed in tutta sicurezza.