Nell’ambito delle iniziative per la celebrazione della Giornata Mondiale della malattia di Alzheimer (21 settembre), il Centro Diurno Alzheimer “Con il cuore nella mente”, unitamente alla Comunità Amica delle Persone con Demenza di Cellino San Marco, organizza “Comunità è vita”, un evento che, nel ribadire il diritto delle persone con demenza e dei loro familiari ad avere una vita sociale adeguata e dignitosa per quanto più tempo possibile, mira a legare in modo sempre più significativo l’azione del Centro Diurno alla vita dell’intera comunità.

“Se da una parte” dichiara Francesco Parisi, presidente di Eridano Cooperativa Sociale (ente gestore) “è importante che gli ospiti del Centro ed i loro familiari possano partecipare alla vita della comunità, dall’altra è fondamentale che la nostra azione in favore degli ammalati e dei loro caregivers vada oltre gli ospiti che il Centro è autorizzato ad accogliere e raggiunga le tante persone che a causa di questa subdola malattia, che stenta a trovare risposte adeguate nei servizi, sperimentano vissuti di impotenza ed emarginazione”.

La giornata, che fin dal mattino prevede l’allestimento di alcuni stand e la realizzazioni di attività laboratoriali aperte alla comunità nella piazzetta antistante il Centro Diurno, avrà il suo momento clou a partire dalle 16,30 quando, dopo i saluti istituzionali del Sindaco Marco Marra si avvicenderanno diversi professionisti del settore per parlare di Alzheimer ma anche delle tante strategie d’intervento messe in campo per far sì che questa malattia sia sempre meno invalidante rispetto alla tenuta di tanti contesti familiari.