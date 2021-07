Mercoledì 28 luglio alle 19.30 nell’atrio di Castello Imperiali si terrà l’inaugurazione della mostra Frammenti di vita artistica dei pittori Michele Martina, Michele Cinieri e Toni Martina.

All’evento, patrocinato dal Comune di Francavilla Fontana, interverranno Antonello Denuzzo, Sindaco di Francavilla Fontana, Maria Angelotti, assessora alla Cultura, Michele Cinieri, il prof. Domenico Camarda e il giornalista Pietro Filomeno. Modererà Giovanna Ciracì.

La mostra ripercorre il percorso artistico dei tre pittori che, uniti da un legame di parentela, hanno maturato le loro esperienze in tre diversi Paesi.

Michele Martina, nato a Francavilla fontana nel 1957. Pittore figurativo di formazione autodidatta. Ha appreso le tecniche pittoriche e i piccoli segreti dell’arte frequentando gli studi di vari pittori, prima a Torino, poi a Lucca. Ha partecipato a diverse mostre, in Italia e all’estero. È conosciuto anche come “il pittore delle oche”. Presenta dieci opere, a tempera e olio, raffiguranti paesaggi e naturalmente oche.

Michele Cinieri, nato a Francavilla Fontana nel 1945, è residente in Francia da molti anni. Nel 1970 si è laureato in Ingegneria aeronautica al Politecnico di Torino. Parallelamente alla sua lunga esperienza professionale, docenza universitaria inclusa, ha coltivato la sua passione per l’arte. Ha frequentato l’Accademia delle Belle Arti d’Aix-en-provence (Francia, 2000-2005) e seguito un corso di scultura su marmo con il maestro Zoran a Massa Carrara (Italia, 2007-2009). A partire dal 2009, ha collezionato tre mostre personali e diverse partecipazioni a mostre collettive, quasi tutte allestite in Francia. Partecipa con dieci opere acriliche sul tema “I fiori di Provenza”.

Toni Martina (1956-2017) era nato a Kingsbury (Londra) da padre francavillese e madre britannica. Ha vinto numerosi premi. Le sue stampe e i suoi pastelli sono stati esposti in musei e gallerie in tutto il Regno Unito, nel resto d’Europa, negli Usa, in Africa e in India. Ha insegnato arte in varie università britanniche. Presenta dieci opere a carboncino e china sul tema “momenti di vita londinese”. La mostra vuole essere anche un omaggio alla sua memoria.

Le opere saranno esposte nella Sala Leonardo.

La mostra rimarrà aperta sino al 4 agosto e sarà visitabile ogni giorno dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 20.00.

Comune di Francavilla Fontana