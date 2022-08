Mercoledì 31 agosto alle 19.30 Castello Imperiali ospiterà “Le leggende del Ciclismo. Da Gerbi a Pantani, tante grandi storie su due ruote” nel racconto del giornalista Beppe Conti.

Nel corso della serata saranno ripercorse alcune pagine della storia del ciclismo e raccontati aneddoti e gesta dei campioni che sono rimasti indimenticati nel corso dei decenni.

Al dibattito sportivo saranno alternati brani selezionati dal panorama musicale nazionale proposti dalla band della Taberna Libraria composta da Ludovica L. (voce), Jacopo C. (basso), Andrea P. (tastiera), Nicolò L. (batteria).

Tra le figure celebrate ci sarà anche il compianto Romeo Tepore, decano del ciclismo brindisino, impegnato per oltre 60 anni come esponente della FCI – Federazione Ciclistica Italiana per la provincia di Brindisi.

L’omaggio a Tepore sarà l’occasione per ripercorrere lo sviluppo del ciclismo amatoriale, dilettantistico e professionistico sul nostro territorio.

La partecipazione alla manifestazione è libera e gratuita.

L’evento, inserito nella rassegna “Lei non sa chi sono io – storie e autori al Castello”, è una tappa del Taberna Book Festival.

L’iniziativa è a cura di Taberna Libraria con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Francavilla Fontana