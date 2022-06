‘Se lo ami lo chippi’ è il nome dell’iniziativa che si svolgerà dalle 17.30 alle 20.30 nei pressi dell’immobile Asl in Piazza Gioberti 1 a Mesagne.

I cittadini residenti a Mesagne, possessori di cani e gatti non microchippati, dovranno presentarsi muniti di fotocopia del documento di identità. La giornata è patrocinata dalla Comune di Mesagne, ufficio Randagismo e Benessere degli Animali, in collaborazione con l’Asl attraverso il servizio veterinario competente, l’associazione LEPA – Lega Protezione Animali e i volontari animalisti attivi sul territorio.

‘L’iniziativa offre la possibilità gratuita di registrare i propri amici a quattro zampe alle rispettive anagrafi, secondo quanto previsto dalle leggi in materia ma, soprattutto, a tutela di un vero e proprio legame affettivo’, ha ricordato il sindaco di Mesagne, Antonio Matarrelli. La Giunta comunale ha approvato con delinera dello scorso 8 giugno la destinazione del budget di spesa necessario alla fornitura dei dispositivi. ‘Il microchip serve a ritrovare il proprietario in caso di smarrimento dell’animale ma anche a contrastare la triste e ancora troppo diffusa pratica dell’abbandono e dei fenomeni igienico-sanitari e di sicurezza stradale ad esso collegati’, ha continuato Vincenzo Carella, consigliere comunale con delega al Benessere degli animali. L’iniziativa, alla sua seconda edizione, rientra tra gli appuntamenti con cui l’Amministrazione comunale di Mesagne, in rete con gli altri attori del territorio, si attiva per contrastare il fenomeno del randagismo e favorire la cultura del rispetto degli animali.