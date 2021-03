Mesagne – “Migranti: persone da accogliere, non un’emergenza!”, è il titolo dell’iniziativa che si terrà lunedì 22 marzo alle ore 18 in diretta streaming dalla pagina facebook del sindaco Toni Matarrelli, che interverrà come relatore. Parteciperanno: il cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo metropolita di Agrigento, che presiederà la conferenza, mons. Domenico Caliandro, arcivescovo di Brindisi, e don Pietro De Punzio, parroco del Santuario di Mater Domini di Mesagne e referente della Caritas vicariale.

L’iniziativa ha come obiettivo quello di contribuire a fornire un’informazione accurata sulle questione rilevante ed attuale dei fenomeni migratori.

Gli interventi saranno coordinati dall’avvocato Francesco Francioso, patrocinante nei Tribunali ecclesiastici.