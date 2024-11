Il Ministero dei Sogni, l’ampio progetto di sistema partito dal Mediaporto di Brindisi e che coinvolge oltre 30 enti pubblici a partire dalla Presidenza del Consiglio della Regione Puglia fino a tutti i comuni e le reti scolastiche della Provincia, avvia la sua prima offerta formativa per i docenti.

Si tratta di un primo percorso di formazione del nascente osservatorio di innovazione culturale ed educativa intorno alle Arti come strumento per una nuova ecologia dell’umano e un nuovo sguardo sulle fragilità, le sensibilità e i bisogni per un benessere nella scuola d´oggi.

E’ un percorso che arriva in un tempo nel quale quel patto educativo tra docenti-alunni-genitori-dirigenti-società civile sembra vivere un momento di fragilità che richiede un’attenzione ed una rinnovata cura, amorevole e competente, verso quell’universo così intangibile e prezioso che è la pedagogia, l’accompagnamento, la crescita, l’ingresso nel mondo.

Il percorso proposto dal titolo MAESTRE, ESSERI UMANI, PROF E SUPEREROI vuole essere un tentativo, una pista, per nutrire insieme, docenti, artisti, istituzioni, un nuovo sguardo su questo mondo grazie alle arte e alla sensibilità che dai suoi linguaggi può nascere, che sia il teatro, il cinema, la poesia, le arti visive, la letteratura.

Il percorso, prima azione di sistema del Ministero dei Sogni, è frutto della sinergia specifica attivata da dalle scuole polo per la formazione della Provincia di Brindisi, ITT Giorgi Brindisi e ITES Calò Francavilla F.na, in rete con Santa Teresa spa e la cooperativa sociale Amani. Il progetto rientra nella più ampia programmazione attivata da Regione Puglia – Polo Bibliomuseale di Brindisi, Provincia di Brindisi, Puglia Culture e la stessa Santa Teresa.

Il percorso che si svolgerà da dicembre 2024 a maggio 2025 per 25 h di formazione tra Brindisi e Francavilla Fontana e il Mediaporto è legato inoltre, in un stretto intreccio tra teatro e scuola, alla rassegna teatrale per le scuole TUTTE LE STORIE DEL MONDO in programma da gennaio a maggio 2025 tra il Teatro Verdi di Brindisi e il Mediaporto a cura di Factory Compagnia Transadriatica, Meridiani Perduti e INTI.

Si parte l’11 gennaio da Brindisi con il saluto d’apertura del corso a cura di S.E. Mons. Intini, Vescovo della Diocesi Brindisi-Ostuni e i primi illustri ospiti: Rita Bichi, Ordinario di Sociologia all’Università Cattolica e co-autrice del Rapporto Giovani Istituto Toniolo, e Cesare Moreno, Presidente di Maestri di Strada onlus. Da lì in poi il viaggio incontrerà tra gli altri ospiti Tonio De Nitto, Roberto Parmeggiani,

Elvira Zaccagnino, Davide Morosinotto, Sara Bevilacqua, Gianni Bianco, Ezia Mitolo, Cristiano Sormani Valli e molte altre anime, di donne e uomini, educanti e in ricerca. Direzione artistica di Luigi D’Elia.