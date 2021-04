I Carabinieri della Stazione di Sandonaci hanno contestato a una 45enne del luogo, le sanzioni amministrative concernenti il Codice della Strada, per guida senza patente perché mai conseguita e incauto affidamento di veicolo avendo consegnato la sua autovettura al proprio figlio minorenne consentendone la guida in sua presenza, sulla pubblica via.

In particolare, le indagini dei Carabinieri sono scaturite da alcuni “frame” che il ragazzo aveva pubblicato sul proprio profilo “instagram” che documentavano gli illeciti contestati.