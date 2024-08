La storica Masseria Cillarese ha aperto le sue porte alle ulteriori selezioni della 14ª edizione di Miss Summer Salento, confermando ancora una volta il suo status di location d’eccellenza per uno degli eventi di bellezza più attesi dell’estate. Immersa nella bellezza mozzafiato della campagna salentina, la Masseria dimora storica, che da il nome alla contrada e all’oasi su cui si affaccia, alle porte della città di Brindisi, ha ospitato una serata di pura magia e glamour, mentre le candidate si sfidavano per conquistare il titolo di ambasciatrice della bellezza del tacco d’Italia dove non sono mancate numerose giovanissime ragazze che hanno mosso i primi passi in passerella per la prima volta.

Quindici giovani donne hanno incantato la giuria con la loro grazia e il loro fascino, dimostrando che la bellezza non è solo esteriore ma anche espressione di personalità e portamento. Tra le emozioni palpabili e i sorrisi radiosi ogni partecipante ha messo in mostra il proprio talento e la propria eleganza, creando una serata indimenticabile per tutti i presenti

Il concorso, ideato e creato da Marcello Altomare e Nico Fiore, continua a essere un palcoscenico esclusivo per le nuove stelle del panorama della moda. La competizione si fa sempre più accesa mentre ci avviciniamo alla finalissima, in programma per il prossimo 28 agosto, che si svolgerà ancora una volta presso la splendida Masseria Cillarese.

Durante la serata di ieri, il fotografo Giuseppe Bello Roma, noto per il suo occhio attento ai dettagli e la sua passione per la fotografia di moda, ha catturato ogni momento di bellezza e eleganza. A brillare tra tutte le concorrenti è stata Marianna Polo di Gallipoli, che ha conquistato la fascia di Miss Summer Salento Fashion 2024. La diciassettenne ha dimostrato una presenza scenica invidiabile, aggiudicandosi il titolo con merito e promettendo di essere una delle protagoniste della moda salentina.

Con le ultime selezioni in corso e la finalissima all’orizzonte, l’attesa cresce e l’entusiasmo è alle stelle.

Miss Summer Salento continua a celebrare la bellezza e il talento delle giovani donne, confermandosi come uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario estivo.

Non resta che attendere con trepidazione il gran finale, dove si crownerà una nuova regina del tacco d’Italia