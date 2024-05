In un momento di profonda preoccupazione per la situazione industriale a Brindisi, il Movimento 5 Stelle si unisce alla

manifestazione organizzata dalla CGIL per il prossimo giovedì 16 Maggio e alla raccolta firme per un referendum volto a migliorare le

condizioni lavorative e ripristinare l’ex articolo 18.

Siamo consapevoli, e lo avevamo fortemente denunciato durante la passata campagna elettorale per le amministrative, delle sfide che i lavoratori brindisini stanno affrontando e riteniamo che sia fondamentale unire le forze per garantire un futuro dignitoso e sicuro per tutti. Occorrerà, inoltre, impegnarsi maggiormente per la tutela dei diritti dei lavoratori, perché questa è una priorità per noi ( ricordiamo il nostro impegno sul salario minimo ) e ci impegniamo a lavorare instancabilmente per difendere i loro interessi e promuovere un cambiamento positivo.

M5S GRUPPO TERRITORIALE BRINDISI