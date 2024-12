Le autorità competenti in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica hanno fissato in 100 il numero massimo di tifosi brindisini che potranno accedere solo nel settore ospiti dello stadio comunale “Giovanni Paolo II” di Nardò per assistere alla gara AC Nardò – Brindisi FC, in programma domenica 8 dicembre alle ore 16.00 per la quindicesima giornata del campionato di serie D, girone H.

La vendita dei 100 tagliandi riservati ai tifosi ospiti sarà chiusa alle ore 19 di sabato 7 dicembre ed è disponibile presso i punti vendita Vivaticket. Obbligatoria l’identificazione dell’acquirente al momento della vendita. In vista della gara, la Questura di Lecce ha individuato come punto di captazione e raggruppamento della tifoseria ospite, cui si chiede di viaggiare in modo compatto e aggregato, l’area di servizio a marchio Q8 sulla Strada Statale 613, direzione Lecce al Km 24.550.