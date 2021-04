Domani 7 aprile alle 11, nel Distretto sociosanitario di Brindisi in via Dalmazia, sarà attivato un ambulatorio per tutti i pazienti diabetici di tipo 1 (autoimmune insulinodipendente), la patologia cronica endocrinologica più diffusa in età evolutiva.

Alla cerimonia simbolica, prevista in forma ristretta, parteciperanno il direttore generale dell’Asl di Brindisi, Giuseppe Pasqualone, il direttore del Distretto, Angelo Greco, il responsabile dell’ambulatorio, Cosimo Rodia, la testimonial del progetto, l’atleta mesagnese Monica Priore, e il presidente dell’associazione Delfini Messapici, Gianfranco Lobello. L’ambulatorio sarà dedicato al diabetologo Antonio Marinazzo: saranno presenti i figli Enrica ed Erasmo.

UFFICIO STAMPA ASL BR