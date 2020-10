I Carabinieri della Stazione di Mesagne hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Francesco Girardo, 27enne e Elisa Scevola, 25enne, entrambi del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

In particolare, a seguito di un mirato servizio per la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari operanti con l’ausilio del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno (BA) con il cane “One”, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare dell’abitazione in uso alla ragazza, dove sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro 542 grammi di marijuana, contenuti in un involucro di plastica trasparente occultato nel cestello della lavatrice, nonché vario materiale di confezionamento.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, concluse le formalità di rito, gli arrestati sono stati tradotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari.