Marco Cardillo, ex giocatore e capitano della Happy Casa Brindisi con circa ottanta presenze in Serie A, sarà il nuovo assistente allenatore biancoazzurro.

Una scelta fortemente voluta da coach Piero Bucchi, che sarà affiancato dal confermato assistente brindisino Marco Esposito, e condivisa dall’intera società nella ferma convinzione di poter disporre di un gruppo tecnico solido e affiatato per affrontare la lunga e dispendiosa stagione sportiva di Serie A2.

La connessione cestistica e umana tra Marco Cardillo, coach Piero Bucchi e Marco Esposito si lega inevitabilmente alle esperienze vissute a Brindisi da giocatore, in particolare nella stagione 2015/16 vissuta sotto la gestione di Bucchi/Esposito in Lega A.

Terminata la carriera da giocatore, Cardillo ha deciso già da due anni di studiare da allenatore e mettersi a disposizione della Happy Casa Brindisi a partire dal proprio settore giovanile.

Assistente e istruttore dei giovani talenti biancoazzurri, potrà continuare ad imparare e dare un contributo fattivo alla prima squadra seguendo i dettami tecnici e tattici impartiti da coach Piero Bucchi.

Happy Casa Brindisi comunica di aver affidato a Davide Bocci l’incarico di preparatore fisico della prima squadra.

Nato a Torino nel 1995, laureato in Scienze Motorie all’Università degli Studi di Milano, si è specializzato nel ruolo di ‘strength and conditioning coach’ nel mondo della pallacanestro in sei stagioni di Serie A femminile al Geas Sesto San Giovanni per intraprendere successivamente il percorso all’interno della pallacanestro maschile nell’ultimo biennio in Serie A2 al Blu Basket Treviglio.

Bocci vanta inoltre diverse esperienze in Nazionale femminile da preparatore fisico, conquistando una storica medaglia d’oro ad Euro 2019 con la selezione Itabasket Under 18. Negli ultimi anni ha partecipato alla rassegna mondiale di Debrecen 2021 con l’Under 19 e attualmente è impegnato con lo staff tecnico azzurro per preparare la partecipazione all’’Europeo di categoria Under 20 in programma in Lituania dal 6 al 14 luglio.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi