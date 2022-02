Il Forum della Società Civile di Ostuni e il Forum per Cambiare l’Ordine delle Cose della provincia di Brindisi organizzano per lunedì 28 febbraio, alle ore 18.00, presso la biblioteca comunale di Ostuni (via Francesco Rodio) un incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza sul tema della disuguaglianza in tempo di pandemia. L’evento, dal titolo “Il virus della disuguaglianza”, è patrocinato dal Comune di Ostuni.

A dialogare sull’argomento sarà Nicoletta Dentico, giornalista, scrittrice ed esperta di salute globale insieme alla giornalista Maddalena Tulanti, editorialista del Corriere del Mezzogiorno.

“Dopo il recente rapporto di Oxfam sulle disuguaglianze – dichiara Nicoletta Dentico – è opportuno focalizzare l’attenzione su questo aspetto allargando la discussione rispetto a quello che abbiamo vissuto in due anni di pandemia. Il Covid ha fatto esplodere le disuguaglianze all’attenzione generale, ma sono anni che all’Onu, e in molti circuiti internazionali, anche politici, se ne discute. La questione è che si pensa di risolverle con rimedi tecnici, buone pratiche, piccoli escamotage finanziari ma non si riescono a imporre nell’agenda politica internazionale i grandi nodi che producono le diseguaglianze: il debito dei Paesi poveri, le regole del commercio internazionale, la diseguaglianza di genere”.

Particolare rilievo assume questo incontro per le associazioni, gli Enti e i volontari aderenti ai due Forum, visto il momento politico e sociale che attraversa la vita cittadina. Il tutto nell’auspicio e nella promozione di una società civile sempre più attenta, attiva e responsabile.

Nicoletta Dentico ha coordinato la Campagna per la Messa al Bando delle Mine in Italia, vincitrice del Premio Nobel per la Pace nel 1997, diretto Medici Senza Frontiere (MSF), promuovendo la mobilitazione per l’accesso ai farmaci essenziali e avviando i progetti di MSF sui migranti nel sud Italia. Dal 2013 al 2019 è stata consigliera di amministrazione di Banca Popolare Etica e vicepresidente della Fondazione Finanza Etica. Oggi dirige il programma salute globale di Society for International Development. Autrice di numerose pubblicazioni sullo sviluppo e i diritti umani, ha di recente pubblicato Ricchi e Buoni? Le trame oscure del filantrocapitalismo (EMI 2020) e Geopolitica della Salute: COVID-19, OMS e la Sfida Pandemica (Rubbettino, 2021).