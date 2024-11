Nottata impegnativa per i Vigili del Fuoco di Brindisi. Poco dopo le 23.00, un incendio ha interessato un appartamento in via Osanna 46. Le fiamme sarebbero partite da una camera da letto. Sul posto sono intervenuti gli uomini della prima squadra del comando di Brindisi che sono riusciti ad entrare nell’appartamento con l’impiego di un’autoscala ed hanno domato le fiamme. Una ragazza è stata affidata alle cure del 118.

Successivamente, alle 00:40, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati in via Romolo 131 per un incendio che ha coinvolto tre auto: un’Audi A3, una Lancia Y e una Fiat Punto a metano. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi di competenza.