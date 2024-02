In queste ore è trapelata la notizia sulle nuove tariffe dei parcheggi, ove fosse vero per questa amministrazione, che si era detta pronta a governare, si rinnovano ancora una volta tutti i limiti di chi improvvisa giorno per giorno la propria azione.

L’ultima perla pare essere l’aumento folle sia delle tariffe giornaliere che degli abbonamenti per i parcheggi. È sicuramente frustrante vedere un aumento così significativo delle tariffe che avrà un impatto negativo sulle persone che dipendono dai parcheggi per lavoro o altre necessità quotidiane, oltre a rappresentare un costo aggiuntivo per le famiglie.

Sarebbe utile esaminare le ragioni dietro questo aumento, ma non ci pare che questa scellerata scelta possa realmente salvare la grave situazione della Multiservizi il cui piano industriale, presentato di recente, è già fallito, come dimostra questa soluzione diversa da quella

prospettata appena un mese e mezzo fa.

I cittadini di Brindisi già pagano una tariffa TARI elevata, ricevendone un servizio a volte discutibile, inoltre la nostra addizionale comunale ha già raggiunto i valori massimi consentiti dalla legge.

Questa amministrazione ha voluto chiudersi a riccio senza cercare la collaborazione di una opposizione che vorrebbe agire per il bene di questa città ma che purtroppo viene bloccata da un furore ideologico inspiegabile quando si arriva di fronte ad un punto di criticità come questo.

Ruggiero Valzano

Responsabile Gruppo Territoriale Brindisi M5S