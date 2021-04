Palazzo di Città continua ad essere un posto off limits per i cittadini e non si consente ai consiglieri comunali di svolgere in presenza nella casa dei brindisini (ovvero Palazzo di Città) i Consigli Comunali (nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti covid) perché la maggioranza sinistra che sostiene il sindaco Rossi preferisce e continua a nascondersi dietro motivazioni che rasentano la retorica e l’ipocrisia mentre il sindaco è libero di convocare in presenza le conferenze stampa e gli incontri politici di maggioranza…alla faccia della tanto declamata democrazia!!! La maggioranza sinistra (PD e BBC) si preoccupa della salute dei propri consiglieri però non prova nessuna vergogna e non si preoccupa degli assembramenti dei cittadini, anziani e disabili compresi, davanti gli uffici dell’Anagrafe costretti ad interminabili file per il rinnovo di una carta d’identità o il rilascio di un certificato magari necessario per accedere a qualche prestazione economica di sostegno; la maggioranza sinistra (PD e BBC) che sostiene il sindaco Rossi non si vergogna e non si preoccupa delle file interminabili di persone che hanno bisogno dell’ufficio Urbanistica o Tributi ormai inaccessibili al pubblico. Il Palazzo di vetro e trasparente millantato dal sindaco Rossi e dai suoi sodali è diventato una fortezza inespugnabile sempre più lontano dai cittadini e dai loro reali bisogni!!! Ma loro si preoccupano della salute e sicurezza dei propri consiglieri!!!

Ho proposto lo svolgimento del Consiglio Comunale in piazza così da renderlo trasparente e più vicino alla Città….

Immagino sappiate già la risposta!

Dott. Massimiliano OGGIANO

Capogruppo Fratelli d’Italia

Vicepresidente del Consiglio Comunale