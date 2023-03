Si comunica che da mercoledì 1° marzo 2023 sul sito istituzionale Città di Fasano sarà attiva la sezione PNRR dedicata all’attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il documento presentato dal Governo italiano alla Commissione europea per illustrare come il nostro Paese intenda investire i fondi stanziati nell’ambito del programma della Next Generation Eu (NGEU).

La sezione del sito di Città di Fasano consentirà la consultazione dei progetti PNRR attivati e in corso di attivazione. Al momento sono stati finanziati 11 progetti per oltre 13 milioni e mezzo di euro.

Tra questi ci sono: l’estendimento della pubblica illuminazione sul territorio (260mila euro), l’intervento di messa in sicurezza, adeguamento a norma, manutenzione straordinaria e bonifica di elementi di amianto della scuola Primaria del III circolo didattico Madre Teresa di Calcutta per oltre 2 milioni e mezzo di euro (entrambi rientrano nella missione 2, rivoluzione verde e transizione ecologica); la messa in sicurezza, l’adeguamento a norma, la manutenzione straordinaria della scuola Primaria del I circolo didattico Collodi per 3 milioni di euro (missione 4, istruzione e ricerca) la rifunzionalizzazione dell’area dell’ex mercato ortofrutticolo (5 milioni di euro).

Inoltre per quanto riguarda progetti di digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione sono stati finanziati le migrazioni applicazioni gestionali in cloud per quasi 218mila euro e piattaforma digitale nazionale dati (per poco più di 30mila euro); miglioramento utilizzo per il cittadino del sito web e servizi digitali per quasi 281mila euro, integrazione delle applicazioni gestionali con la piattaforma Pago Pa (40mila euro), integrazione dei portali al cittadino con le piattaforme nazionali di identità digitale Spid e Cie (14mila euro), notifiche digitali (60mila euro).

È stata inoltre finanziata la costruzione di un nuovo asilo nido (oltre 2milioni di euro) e il Comune ha candidato a finanziamento l’acquisto di attrezzature per la raccolta differenziata attraverso l’utilizzo di isole ecologiche.

Per l’attuazione del Pnrr il Comune di Fasano ha costituito la cabina di regia composta dal sindaco Francesco Zaccaria e dagli assessori Donatella Martucci e Gianluca Cisternino.

La struttura tecnica di staff è composta dal segretario generale Alfredo Mignozzi, dalla dirigente dei Lavori Pubblici Rosa Belfiore (coordinatore) e dal personale di supporto con Giuseppe Carparelli, Leonardo D’Adamo e Marisa Ruggiero (rispettivamente dirigenti dei settori Servizi, Urbanistica e Risorse umane) e i funzionari Angela Colella, Giuseppe Pugliese ed Emanuela Tiritiello.

Ufficio Stampa

Città di Fasano