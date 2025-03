Cari concittadini,

al termine di una giornata intensa e difficile, possiamo dirvi che la nostra comunità ha saputo reagire con coraggio, compattezza e dignità al vile attentato che ha colpito la nostra città.

Abbiamo approvato provvedimenti straordinari che permetteranno alla Polizia Locale di dotarsi di due nuove autovetture operative, oltre che di strumenti e dispositivi per garantire presidio del territorio e maggiore sicurezza agli agenti durante il loro lavoro quotidiano a tutela di tutti noi.

Non siamo stati lasciati soli. Ringraziamo i carabinieri della compagnia di Francavilla e della locale stazione di Oria che fin dai primi minuti hanno messo in campo tutte le migliori forze per individuare i responsabili e il personale dei vigili del fuoco che sono intervenuti prontamente a scongiurare situazioni di pericolo per cose e persone.

Rivolgiamo un pensiero di profonda gratitudine a Sua Eccellenza il Prefetto di Brindisi per l’immediata disponibilità e la vicinanza istituzionale manifestata sin dalle prime ore. Ringraziamo altresì il Questore e il Presidente della Provincia di Brindisi unitamente ai sindaci dei comuni vicini, che hanno offerto la possibilità di integrare temporaneamente il nostro personale con uomini e mezzi per garantire una presenza ancora più efficace e incisiva sul territorio. Nei prossimi giorni definiremo formalmente questi preziosi accordi di collaborazione.

Significativo è stato il messaggio unanime di condanna proveniente da tutte le forze politiche, associazioni, sindacati e cittadini a testimonianza che di fronte alla violenza, Oria risponde compatta, senza distinzioni di parte. Questa è una battaglia di civiltà che ci riguarda tutti, indistintamente.

Crediamo fermamente nella forza delle istituzioni e nella dignità della nostra comunità. Non arretreremo, non cederemo alla paura, e soprattutto non consentiremo che la nostra amata città venga offesa da atti criminali e intimidatori.

La risposta migliore alla violenza è proprio questa: l’unione, la forza d’animo e la fiducia nelle istituzioni.

Oria non si ferma. Oria è più forte di ogni intimidazione.

L’Amministrazione Comunale di Oria in rappresentanza di una comunità fiera, legalitaria e orgogliosa