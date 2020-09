Firmato oggi un accordo tra Asl di Brindisi e Comune di San Pancrazio Salentino per l’attivazione di un Ospedale di Comunità. Per la prima volta in Puglia nasce un servizio di questo genere: normalmente, infatti, gli ospedali di comunità operano all’interno dei Presidi territoriali di assistenza.

Il direttore generale Giuseppe Pasqualone e il sindaco di San Pancrazio Salentino, Salvatore Ripa, nella sede della Asl, hanno siglato un contratto di comodato d’uso gratuito: per quindici anni il Comune cede alla Asl l’edificio in via Umbria che ospiterà l’unità di degenza territoriale con undici posti letto.

All’incontro erano presenti anche il coordinatore dei Distretti sociosanitari della Asl, Angelo Greco, il vicesindaco di San Pancrazio, Michele Barbuzzi, e il responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune, Cosimo Stridi.

“L’Ospedale di comunità – ha sottolineato Pasqualone – rappresenta un investimento significativo con l’utilizzo di risorse regionali e aziendali. L’obiettivo è garantire adeguata assistenza sanitaria a persone con patologie croniche”.

“In futuro nella stessa struttura – ha aggiunto Greco – si prevede la concentrazione di tutti i servizi in un polo sanitario unico che abbia valenza comunale e intercomunale”. Il sindaco Ripa, molto soddisfatto del risultato raggiunto con la firma di oggi, ha sottolineato l’importanza della sinergia tra istituzioni e in particolare l’impegno della direzione generale per rendere concreto questo progetto.

