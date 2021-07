“Se per attirare l’attenzione dell’assessore alla Sanità, Lopalco, e del direttore generale della ASL di Brindisi, Pasqualone, è meglio fare sopralluoghi piuttosto che andare a Bari per partecipare di persona alla Commissione Sanità per sperare di interrogarli sulle criticità degli ospedali di Francavilla e Ostuni… la prossima volta risparmio i chilometri.

“Francamente sono decisamente deluso dell’attenzione che Lopalco e Pasqualone hanno mostrato nei confronti non solo miei, ma di tutta la Commissione snobbandola, eppure le audizioni servono proprio a favorire un confronto, specie se richieste dall’opposizione, che nel caso della Sanità tendono a migliorare un servizio essenziale ai cittadini. E i brindisini non devono essere considerati di Serie B da questa Regione.

“Ma non mi arrendo. Ho chiesto al presidente della Commissione, Vizzino, di riaggiornare la seduta, anche ad agosto se è necessario, perché è importante discutere anche dello stanziamento di risorse per quanto riguarda la riqualificazione e la messa in sicurezza della viabilità attorno agli ospedali, in modo particolare quello di Francavilla Fontana, cos? come previsto dall’art. 24 della legge di Bilancio.

“Infine, vorrei ricordare ai consiglieri regionali, in modo particolare al piddino Maurizio Bruno, del mio territorio che neppure io faccio parte della Commissione Sanità, ma sono presente ogni qualvolta che c’è bisogno di far sentire la propria voce a favore dei nostri concittadini. Per questo sono stato eletto!”