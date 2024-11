Nel cuore del Salento, terra di incontri e contaminazioni culturali, nasce Otri del Salento, un’azienda vinicola che celebra la millenaria tradizione della viticoltura locale unendola a una visione moderna e innovativa. Situata a San Pancrazio Salentino, questa realtà vitivinicola si distingue per la qualità dei suoi vini e per il forte legame con il territorio, testimoniato anche dalla partecipazione a eventi culturali di prestigio.

Tra questi, spicca la collaborazione con il Barocco Festival, di cui Otri del Salento è sponsor ufficiale. L’azienda ha partecipato a importanti manifestazioni come Verdi in città e Bacco nelle Gnostre, raggiungendo un traguardo significativo con l’inserimento dei suoi pregiati vini nella guida dell’Associazione Italiana Sommelier (A.I.S.) Italia.

Un incontro tra Arte e Sapori: il concerto e la degustazione

Lo scorso sabato, il Nuovo Teatro Verdi ha ospitato uno degli eventi più emozionanti del Barocco Festival: il concerto delle voci angeliche dei The King’s Singers. Al termine della straordinaria esibizione, Otri del Salento ha proposto una raffinata degustazione dei suoi vini, accompagnati dai taralli artigianali dell’azienda “Mille Sapori”.

A coronare l’esperienza è stato offerto il Pastorello, un panettone d’autore creato dalla pasticceria Emalu di San Vito dei Normanni, dedicato al compositore Leonardo Leo. Questa combinazione di musica, vini e gastronomia ha dato vita a un’esperienza multisensoriale, capace di esprimere l’arte e la cultura salentina in tutte le sue forme.

Un Ringraziamento Sentito

Alla sua prima partecipazione al Barocco Festival, Otri del Salento ha voluto esprimere gratitudine verso le istituzioni che hanno reso possibile l’iniziativa, tra cui l’Amministrazione Provinciale e comunale di San Vito dei Normanni, Mesagne e Brindisi, oltre al Teatro Verdi.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al Maestro Cosimo Prontera, figura centrale del Festival, che da 27 anni ne guida la direzione portando la musica del grande compositore Leonardo Leo nel mondo. Fondamentale è stato anche il contributo della Dott.ssa Daniela Curti, degustatrice ufficiale, dei sommelier professionisti e dello staff di Otri del Salento, che hanno dimostrato grande competenza e passione.

Infine, un ulteriore riconoscimento è stato dedicato all’A.I.S. Murgia, rappresentata dal Delegato Vincenzo Carrasso, dal Presidente Emerito Vito Sante Cecere e dall’attuale Presidente Giacomo D’Ambruosio, per il supporto e la collaborazione.

Il Futuro di Otri del Salento

Con un piede saldo nella tradizione e lo sguardo rivolto al futuro, Otri del Salento si conferma ambasciatore del territorio salentino, portando i suoi sapori e la sua cultura al centro della scena nazionale e internazionale. Eventi come questi rappresentano una straordinaria opportunità per promuovere non solo i prodotti di eccellenza, ma anche la bellezza e la storia di una terra unica.

Cav. Antonio Giamis

Direttore Commerciale Otri del Salento