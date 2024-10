Martedì 8 Ottobre, presso il Museo Ribezzo, interessante conferenza organizzata, dall’Inner Wheel Club Brindisi “Cristina Cordella”, in collaborazione con il Polo Museale, dal titolo “PACE, SPERANZA CONCRETA O UTOPIA?”, Relatore il dott. Fabrizio Maltinti.

Dopo i saluti istituzionali, la Presidente dell’Inner Wheel dott.ssa Aloisia Lamberti, ha presentato la tematica, dando la parola al relatore.

Una tematica complessa, ricca di dubbi e speranze.

In un momento storico delicato come quello che stiamo attraversando, molti cittadini si chiedono come sia possibile che sia così difficile immaginare di poter raggiungere l’agognata pace e poter vivere in un mondo dove cessino le dispute internazionali? Ed è proprio a queste domande che Fabrizio Maltinti ha cercato di fornire delle risposte, esaminando la struttura ed il modus operandi degli Organismi Internazionali, creati proprio per il mantenimento della Pace.

Nel corso della conferenza lo stesso ha esaminato anche i comportamenti egoistici di molte Nazioni che, con il loro agire scriteriato, ostacolano il processo di pace, generando guerre e conflitti internazionali, quella che viene comunemente definita Real-Politik.

Partendo dal suo punto di vista, lo stesso ha concluso la conversazione, asserendo che, se le Nazioni leader del mondo e degli Organismi Internazionali, che dovrebbero tutelare la pace, non abbandoneranno gli impulsi identitari e sovranisti e non abbandoneranno le interrelazioni, dettate solo dal perseguimento di interessi individuali e di parte, il sogno di una pace diffusa e duratura resterà un’utopia.

La sala gremita di ospiti, interessata all’argomento, mai come in questo momento storico, così difficile da accettare, ha espresso il suo apprezzamento con applausi prolungati.

La Presidente Aloisia Lamberti, dopo aver letto il nutrito curriculum del dott. Fabrizio Maltinti, già Ufficiale Superiore della Marina Militare Italiana, che ha servito per oltre 40 anni quella che oggi è la Brigata San Marco, lo ha nominato membro onorario del Club Inner Wheel “Cristina Cordella”.

Lo stesso ha ringraziato il direttivo e tutte le socie del club, per la nomina conferitagli.

Lo scambio di doni non è mancato, quando, il Comandante Maltinti, ha donato alla Presidente, in segno di ringraziamento, il foulard indossato dai Marò del San Marco, simbolo di forza e coraggio.

Un omaggio inaspettato, che ha emozionato la dott.ssa Aloisia Lamberti, onorata di un tale prestigioso e significativo dono.

Giulia Cesaria