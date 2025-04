Si è parlato di padel e degli aspetti sociali ed economici di questo sport nel work shop tenuto a Bruxelles nella sede del Parlamento Europeo. Tanti i rappresentanti del mondo politico, sportivo ed imprenditoriale a discutere di un fenomeno sportivo in grandissima ascesa. Ad aprire gli interventi l’europarlamentare Michele Picaro del gruppo Ecr, l’On. Antonella Sberna, Vice Presidente del Parlamento Europeo e l’On. Nicola Procaccini, Co Presidente del Gruppo Ecr. A seguire sono intervenuti il Presidente della Federazione Mondiale Padel Luigi Carraro, il pugliese Michelangelo Dell’Edera, Direttore I.S.F. “R. Lombardi” della FITP e Team Manager della Squadra Coppa Davis di tennis, e Rocco Marinuzzi, docente presso l’Istituto di Formazione “E. Lombardi “della FITP.

Molto apprezzato l’intervento del Presidente del Bellaria Padel Club di Brindisi e componente commissione padel Puglia Francesco Giorgino, visibilmente emozionato al termine della seduta dei lavori. “Sono felice ed onorato di essere stato invitato a parlare di padel in questo work shop tenuto nella sede del Parlamento Europeo. E’ stata un’esperienza incredibile a contatto con personaggi del mondo del padel e della politica europea. E’ stato un momento importante in cui tutti gli attori (federazioni, imprenditori, sportivi e parte politica) si sono incontrati per parlare di questo fenomeno in grande sviluppo e forte crescita. Questo primo incontro è stato molto fruttuoso e si sta già lavorando al prossimo dove saranno presenti tante altre nazioni”.

Della delegazione brindisina facevano parte anche Alessandro dell’Aquila e Alessandro Sportelli rispettivamente consigliere Regione Puglia e responsabile provincia di Brindisi, Rossana Pati, direttore commerciale del tour operator Vapatours che ha parlato del tema “Padel Experience” ed il maestro del Bellaria Padel Marc Salart che ha parlato della sua esperienza “sul campo” a contatto tutti i giorni con ragazzi ed atleti.

Ufficio Comunicazione Bellaria Padel Brindisi