L’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività dell’Accademia degli Erranti, programma “Riusa Brindisi – Case di Quartiere” e Statio Peregrinorum, propone un nuovo appuntamento della rassegna “Pagine Erranti” in collaborazione con “Brindisi città che legge” e il patrocinio morale di Lions Club International Brindisi, Leo Club Virgilio, Soroptimist International e Adisco Brindisi.

L’incontro si terrà venerdì 14 febbraio ore 18:00, presso la Sala Conferenze della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano – Ex Convento delle Scuole Pie), dove verrà presentato il saggio “POETICA SENZA INTERRUZIONE – NE(GLI) SQUARCI VERBOSCENICI DI ALFONSO CARDAMONE” di CARMEN DE STASIO, a cura di Milella edizioni.

Il libro: Un saggio che analizza e s’addentra negli squarci verbo scenici del poeta Alfonso Cardamone, nativo di Paterno Calabro (Cs) il 22 settembre 1939. Poeta e autore di studi letterari, nonché di testi teatrali e giornalista, è stato docente di materie letterarie ed educazione linguistica e ha insegnato Drammaturgia e Storia del Testo Teatrale presso la Scuola di Teatro “Città di Frosinone”. Insignito di riconoscimenti nazionali di poesia, saggistica e giornalismo.

Che cos’è, dunque, la poesia, se non lo svolgersi comprensivo di un’affezione alla permanenza di un tempo infante nell’im­plicazione inesauribile a declinare, nelle fasi di un tempo adul­to, un’implicazione altrettanto inesauribile, una compresenza corporea inclusiva di giustapposizioni e contrasti. Come spie­gare altrimenti l’ampiezza panoramica del verso, se non in ri­sposta all’insidia di una mistificazione della medesima lingua.(Pag. 136)

L’Autrice: Carmen De Stasio, Saggista, scrittore, critico e Relatore in eventi culturali. I suoi testi sono versati all’indagine sui linguaggi nella letteratura, quanto nelle varie espressioni dell’arte. Da anni scrive per «Diari di CineClub», periodico indipendente di cultura e informazione cinematografica on-line, Roma. Presiede il Comitato Scientifico della Collana Viaggio tra le scritture dell’Oggi per Edizioni «Milella».

Dialogherà con l’autrice: Lina Stella, studiosa

Intervento di: Mimmo Tardio, poeta e scrittore

Letture a cura di: Studenti dell’I.I.S.S. Ettore Majorana – Brindisi

Esposizione di “Sassi poetici” di: Valeria Colosimo, artista

Durante l’incontro sarà possibile acquistare una copia del libro.

Ingresso libero, camminate insieme a noi tra le pagine erranti.

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti – Statio Peregrinorum

Ex Convento delle Scuole Pie