L’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività dell’ “Accademia degli Erranti” , programma “Riusa Brindisi – Case di Quartiere” e Statio Peregrinorum, propone un nuovo appuntamento estivo della rassegna “Pagine Erranti” in collaborazione con “Brindisi città che legge”.

Avremo il piacere di presentare il libro “URU” di Fabio Carbone, Fernandel editore, nella serata di Venerdì 6 settembre ore 18:30, presso la Terrazza dell’Accademia degli Erranti, Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano Ex Convento delle Scuole Pie). In caso di maltempo, l’iniziativa si terrà presso la Sala Conferenze.

IL LIBRO: Una creatura misteriosa turba il sonno di Paolo, gettandolo nell’angoscia. La sente muoversi lungo il perimetro della stanza, picchiettando il pavimento con le sue unghie ricurve. Finché una notte, svegliandosi con la sensazione di soffocare, nella penombra della camera distingue le sembianze di una grossa bestia accovacciata sul suo petto, intenta a scrutarlo. Nel frattempo una morte inspiegabile, forse un omicidio, scuote il call center dove lavora, già in subbuglio per le voci di un’imminente delocalizzazione. Ma la polizia indaga senza esito, mentre tutto sfugge in una realtà rarefatta, sospesa fra inquietudine e allucinazione. Sullo sfondo di un Salento desolato e decadente, fatto di campagne abbandonate e invase dai rifiuti, Fabio Carbone mette in scena l’insanabile contrasto fra un mondo nuovo, governato dalla mancanza di empatia e da un irriducibile cinismo, e la vecchia società contadina, di cui solo un’eco lontana e ormai indistinguibile lambisce quelle che ci sembrano le consolidate certezze della contemporaneità.

L’AUTORE: FABIO CARBONE è nato nel 1986 e vive a Guagnano, in provincia di Lecce. Laureato in giornalismo, è un analista di contenuti radiotelevisivi. Tra il 2016 e il 2020 ha fondato e diretto la casa editrice Ofelia, curando la pubblicazione di testi di narrativa di autori italiani, esordienti e non. Uru (Fernandel) è il suo primo romanzo.

Dialogherà con l’autore: Antonio Melcore. Accademia degli Erranti e Segretario Brindisi e le Antiche Strade.

Durante l’evento sarà possibile acquistare una copia del libro.

Ingresso libero, camminate insieme a noi tra le pagine erranti.

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Casa di Quartiere – Accademia degli Erranti