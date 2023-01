Successo perentorio nella 5^ giornata di ritorno della Serie A Gold per la Sidea Group Junior Fasano, che ha superato per 42-31 il Pressano al termine di una sontuosa prestazione particolarmente apprezzata dal pubblico della palestra Zizzi.

Praticamente sempre avanti nel punteggio la compagine biancazzurra, che subito si spingeva sul +3 (7-4 al 12’), limitando le iniziative della formazione ospite, che giungeva per l’ultima volta a contatto sul 9-8 del 18’. Nel finale della prima frazione, con una fase offensiva perfetta e con una difesa altrettanto efficace, i padroni di casa allungavano fino al 18-12 dell’intervallo, continuando a bersagliare il team giallonero anche per buona parte della ripresa. Toccato il +13 al 46’ (32-19), la Junior gestiva senza particolari affanni anche le fasi conclusive dell’incontro, che terminava con il punteggio di 42-31, punteggio che sicuramente rappresenta un’ottima iniezione di fiducia in vista delle Finals di Coppa Italia del prossimo weekend.

“Volevamo dare una risposta positiva dopo l’opaca prestazione di Fondi – dichiara coach Vito Fovio – e lo abbiamo fatto molto bene contro una squadra preparata, con la miglior difesa del campionato. Siamo stati bravi in entrambe le fasi e certamente dobbiamo continuare su questa strada per approcciare al meglio alla sfida dei quarti di Coppa Italia in programma venerdì contro il Bolzano, avversario già forte, e certamente ancor più motivato dopo la sconfitta di oggi che, unitamente allo stop del Sassari, ha consolidato il nostro piazzamento nella griglia play-off”.

Tabellino

Sidea Group Junior Fasano-Pallamano Pressano 41-30 (18-12 p.t.)

Sidea Group Junior Fasano: Sibilio, Angiolini 7, Sperti 3, Pugliese 9, Leban, Notarangelo 5, Messina 1, Boggia 2, Cantore 2, Vinci, Beharevic, Petrovski 2, Ostling 3, Corcione 1, Jarlstam 6. All.: Vito Fovio.

Pallamano Pressano: Facchinelli, Dallago 2, M. Moser, Medina 5, N. Rossi 8, D’Antino 3, F. Rossi 3, Luchin, Sontacchi 2, Folgheraiter 1, N. Moser 2, Loizos, Ceccardi 4, Gazzini. All.: Alessandro Fusina.

Arbitri: Schiavone-Nicolella.

I risultati del 18° turno:

Cassano Magnago-Siracusa 27-21, Bolzano-Carpi 34-35, Merano-Romagna 24-22, Fondi-Rubiera 31-23, Sassari-Conversano 25-27, Bressanone-Campus Italia 35-29, Sidea Group Junior Fasano-Pressano 42-31.

Classifica:

Bressanone 33, Merano 28, Sidea Group Junior Fasano e Conversano* 27, Pressano 23, Sassari e Cassano Magnago 21, Bolzano** 20, Siracusa 13, Fondi 12, Carpi 7, Campus Italia* 5, Rubiera (-5) 4, Romagna 2.

* Una partita in meno, **Due partite in meno.

Prossimo turno (11 febbraio):

Campus Italia-Sassari, Siracusa-Bolzano, Carpi-Bressanone, Pressano-Cassano Magnago, Conversano-Merano, Romagna-Fondi, Rubiera-Sidea Group Junior Fasano (1° marzo, a causa dell’impegno in European Cup dei biancazzurri).

Programma Finals Coppa Italia – Quarti di Finale: Conversano-Sassari (2 febbraio, ore 16), Bressanone-Cassano Magnago (2 febbraio, ore 20), Merano-Pressano (3 febbraio ore 16), Sidea Group Junior Fasano-Bolzano (3 febbraio, ore 20).

UFFICIO STAMPA SIDEA GROUP FASANO