«Bene i test rapidi nelle scuole della provincia di Brindisi. E’ questa la strada da seguire per coniugare diritto alla studio e tutela della salute all’interno delle famiglie in questa fase di emergenza sanitaria». Così l’on. Valentina Palmisano (Movimento Cinque Stelle) commenta la decisione di diverse amministrazioni comunali di pianificare lo screening agli alunni, ai docenti ed al personale scolastico di numerosi istituti. «Va riconosciuto lo sforzo di ogni singolo Comune nell’ aver reso possibile la non facile organizzazione di queste procedure, anche a cavallo dell’ultimo periodo festivo.

Fondamentale lo sforzo anche del personale medico e paramedico. Così come va elogiato l’impegno prestato delle associazioni di volontariato della Protezione Civile, Croce Rossa e Avis.

Una sinergia che ha trovato – continua la parlamentare brindisina – anche la necessaria adesione delle famiglie e del personale scolastico.

In questa fase di emergenza sanitaria lo sforzo comune è quanto mai importante in ogni ambito della vita quotidiana».

L’invito ora è quello di allargare la platea. «Anche in accordo con la Provincia di Brindisi, l’Asl e la Prefettura si potrebbe avviare un tavolo di confronto per lo screening rivolto alle scuole superiori, dove non è stato ancora fatto. Sarebbe un modo – conclude l’on. Valentina Palmisano- per monitorare l’andamento epidemiologico nell’intera provincia di Brindisi e calibrare misure di contrasto, dovesse emergere un elevato numero di contagi nei vari centri».

Ufficio Stampa On. Valentina Palmisano (Movimento Cinque Stelle)