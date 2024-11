Le ragazze della Pantaleo Podio Fasano si confermano in testa alla classifica battendo il Marsala di coach Luca D’Amico che subisce l’onda d’urto travolgente di Valentina Martilotti e compagne. Dopo 4turni giocate lontano dalle mure del nuovo Palasport di Vigna Marina le ragazze fasanesi regolavano in maniera perentoria una delle pretendenti alla vittoria finale nonostante i 25 punti messi a segno dalla siciliana schiacciatrice Beatrice Pozzoni.

Ottima partenza delle gialloblu di coach Paolo Totero che piazzano subito un buon break costringendo coach Luca D’amico al primo time-out della gara. il Marsala non ci sta e con grande freddezza riequilibra il match che subisce un ulteriore break dalle fasanesi, brave a portarsi a ben sei punti di lunghezza sulle siciliane. Il Marsala prova la reazione ma a chiudere primo set sono le padrone di casa.

Alla ripresa della gara ancora buona la partenza delle gialloblu con un Marsala che prova a resistere alla pressione delle padrone di casa. Pantaleo Fasano che riesce però a fare breccia nella difesa ospite piazzando un break di ben 6 punti che fa letteralmente sbandare le ospiti. Nulla da fare per le siciliane che nonostante qualche tentativo di reazione allo strapotere locale soccombono anche nel secondo game della gara con un passivo di ben dieci lunghezze.

Terzo set all’insegna dell’equilibrio con un Marsala che cerca di riaprire la gara. Le gialloblu spronate da coach Totero reagiscono bene al momento delicato spezzando subito gli equilibri con un secco 5-0. Le ospiti con molta determinazione riescono a riequilibrare la gara costringendo coach Totero al suo primo time out della partita. Importante la strigliata del coach fasanese che porta subito i suoi frutti. Con Sofia Negro in battuta le fasanesi sono protagoniste di uno spettacolare break di 6-0, ridimensionato però dalla pronta reazione delle siciliane che rende il terzo set molto spettacolare per il numeroso pubblico accorso al Palasport fasanese. Si arriva così sul 24 pari. Gli ultimi minuti sono al cardiopalma con il Marsala che tenta disperatamente di accorciare le distanze contro una Pantaleo non molla di un millimetro e con la solita esperienza e lucidità porta a casa la vittoria.

“Gara bellissima – afferma coach Paolo Totero – contro un avversario costruito per vincere. In questa gara abbiamo invertito la tendenza delle altre partite partendo molto bene nei primi due set che sono scivolati via benissimo. Nel terzo abbiamo mollato leggermente e le nostre avversarie ne hanno subito approfittato cercando di riaprire la gara. Però le mie ragazze sono state bravissime a ricompattarsi e chiudere una vittoria meritatissima”.

Una grande vittoria di squadra quindi con un plauso particolare per Federica Vittorio autrice di una prestazione superlativa a conferma di un grande inizio di stagione.

Pantaleo Fasano-Marsala 3-0

(25-21; 25-15;28-26)

Pantaleo Podio Volley Fasano: Maiorano 1, Mearini 10, Albano 4, Negro 5, Di Coste, Campana 11, Vinciguerra, Botarelli 21, De Dominicis, Martilotti 8, Soleti 3, Vittorio. All. Totero.

Marsala Volley TP: Pozzoni 25, Caserta 4, Cecchini, Meniconi 5, Corroux 1, Zingoni 3, Oggioni, Grippo, Bondavalli 1, Varaldo 6, Lo Gerfo, Carpio, Guastella, All. D’Amico.

Arbitri: Andrea Michele Aleo – Marco De Orchi

Giada Amatori