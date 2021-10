COMUNICATO STAMPA

Ci sono voluti quasi due mesi per districare il bandolo della matassa dell’assessore al Bilancio. Quasi sessanta giorni per cercare un professionista al di fuori della maggioranza che amministra questo Comune. Nel porgere i nostri migliori auguri di buon lavoro al neo assessore Francesco Taurino, dottore commercialista ed esperto in materia fiscale, chiamato a sostituire la dimissionaria Valentina Fina, ci preme, però, fare alcune considerazioni.

Le deleghe assegnate al dottor Francesco Taurino (Bilancio, Finanza, Tributi, Programmazione economica e Contenzioso) sono di primaria importanza nella gestione di un Ente pubblico e di un settore, quello contabile ed economico, che ha sofferto in questi anni per l’inadeguatezza e l’incapacità professionale e politica di chi lo ha diretto. Pertanto, poiché andiamo incontro alla gestione delle risorse del Pnrr, ci auguriamo che la competenza dell’assessore Taurino possa essere d’aiuto per affrontare questa sfida e risollevare questo servizio comunale.

Proprio per questo, ricordiamo al dottor Taurino che accettare la nomina di assessore comunale significa assumersi un impegno sì complesso e intenso ma, soprattutto, istituzionale, morale e politico nei confronti dei cittadini. Essere un “tecnico” non solleva da responsabilità, anzi, si diventa parte integrante di esse e del programma di governo della città, nel bene e nel male.

Ancora una volta, però, i cittadini di San Donaci si rendano conto della non appropriatezza di questo sindaco che ha concluso la difficile fase di nomina del nuovo assessore scegliendo una persona fuori dalla sua maggioranza, molto probabilmente perché non ritiene i suoi consiglieri adatti a ricoprire tale ruolo. Questa è l’ennesima dimostrazione che non c’è più una maggioranza.

I consiglieri comunali del Partito Democratico

Antonella Vincenti

Maurizio Greco