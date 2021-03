I Carabinieri della Stazione di Erchie, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato un 41enne del luogo, in atto detenuto nel carcere di Lecce, per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e omessa comunicazione delle variazioni del reddito ai fini della revoca del beneficio. In particolare, l’uomo ha richiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza, dichiarando falsamente di non essere sottoposto ad alcuna misura cautelare.